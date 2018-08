Alla scoperta di Christian Kouamé, nuovo attaccante del Genoa che ha trovato il suo primo gol in A al debutto con l’Empoli

Non ha ancora compiuto 21 anni, ha giocato da poco la sua prima partita in Serie A e ha già segnato il suo primo gol in Serie A. Non male la settimana di Christian Kouamé, titolare ‘per caso’ contro l’Empoli. Il nuovo attaccante del Genoa non avrebbe dovuto partire dall’inizio nella sfida di Marassi ma l’infortunio occorso a bomber Favilli, a tre giorni dalla sfida, ha costretto mister Ballardini a rivedere i suoi piani e a puntare sull’ex Cittadella. Il giovane attaccante ivoriano, autore di 12 gol nella passata stagione in Serie B, vuole ritagliarsi un sogno importante e spera di ripercorrere le ombre dei suoi idoli Samuel Eto’o e Didier Drogba. Christian, per certi versi, ricorda il primo Eto’o, per quella sua andatura dinoccolata, sgraziata solo all’apparenza.

Eppure non è stato tutto rose e fiori per Kouamé. L’attaccante classe ’97 fu scoperto per caso sui campetti polverosi della periferia di Abidjan, in Costa d’Avorio. Paolo Toccafondi, il primo che aveva intuito le potenzialità del baby calciatore, gli promise un futuro in Italia e così fu. Prato, Sestese, Inter Primavera che però alla fine tentennò e preferì lasciarlo andare, poi Cittadella e la grande chance in A con la maglia del Grifone. E Christian, che sperava un giorno di andare a vedere Cristiano Ronaldo dal vivo, si prepara ad affrontarlo il prossimo 21 ottobre allo Stadium. L’attaccante che studia Drogba e che ricorda Eto’o, ha realizzato già tanti sogni. Domenica scorsa il primo gol in Serie a, ora Christian non vuole smettere più di sognare ma soprattutto non vuole più smettere di vivere una straordinaria realtà. Il talentino ivoriano ha tutto per sfondare. Il Genoa ha scommesso su di lui, Ballardini stravede per lui: ora tocca a Kouamé non fallire la grande occasione.