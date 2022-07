Koulibaly, incontro tra Ramadani e il Chelsea

Incontro avvenuto ieri tra i dirigenti del Chelsea e l’agente di Koulibaly, Ramadani. Il calciatore è la priorità per la difesa di Tuchel

C’è stato ieri l’incontro tra i dirigenti del Chelsea e il manager di Kalidou Koulibaly, Ramadani.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore del Napoli è la priorità per la difesa dei Blues, considerato che il Bayern Monaco è in vantaggio per de Ligt. L’alternativa al senegalese è Ake del Manchester City.