Kulusevski travolge donna in carrozzina: tifosi arrabbiati per il comportamento del giovane svedese

Dejan Kulusevski è finito al centro delle critiche in Inghilterra per un episodio nel corso del primo tempo della sfida di Anfield tra Liverpool e Tottenham.

Nel tentativo di rincorrere un pallone, l’ex giocatore della Juventus è finito fuori dal campo travolgendo una donna in carrozzina. Lo svedese sul momento non si è scusato, e i tifosi allo stadio e sui social non hanno mancato di farglielo notare.