Kvaratskhelia Napoli, il PSG non molla e ci prova a gennaio e i partenopei pensano ad un sostituto

Kvaratskhelia Napoli, il PSG ci vuole riprovare già a gennaio e propone una contropartita tecnica: intanto i partenopei valutano dei sostituti

Il futuro di Kvicha Kvaratskhelia potrebbe essere lontano da Napoli. Con la crescita di David Neres il georgiano non è più intoccabile e, come riportato da Fabrizio Romano, il PSG non ha ancora mollato la presa sull’esterno e ci vuole provare già a gennaio.

I parigini vorrebbero mettere nel mezzo anche una contropartita, compresa anche Milan Skriniar: l’ex Inter potrebbe essere comodo alla difesa napoletana in cerca di rinforzi. Intanto i partenopei prendono i contatti con Edon Zhegrova, ala kosovara del Lille, come possibile sostituto