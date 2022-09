La Curva Pisani ritrova la sua veste, ma il bello deve ancora venire (e per l’Atalanta questo e altro)

Una Curva Pisani che sta piano piano ritornando ai fasti di un tempo, e la coreografia in Atalanta Cremonese è solo l’inizio

Il popolo dell’Atalanta è quella tifoseria che, indipendentemente da posizione di classifica e orario, riempie ogni singolo posto sugli spalti del Gewiss Stadium, con l’obiettivo di sostenere i ragazzi per 95 minuti. Poi c’è la Curva Pisani, ormai completamente rinata dopo il periodo di transizione: un muro nerazzurro che non solo fa sentire la propria voce, ma presenta anche una nuova veste.

Contro la Cremonese è apparsa subito la prima coreografia dell’anno con tanti palloncini nerazzurri e uno striscione con scritto “Vinci per noi, magica Atalanta”, caricando uno stadio che comprendeva 18 mila persone alle 12:30 per una non sfida di cartello. Va dato merito e soprattutto menzione per i ragazzi che da qualche mese hanno ripreso in mano la situazione in Curva (dedicando tempo, dedizione e passione), con l’obiettivo di rendere la tifoseria tanto compatta quanto unita. Ciò che si è visto domenica deve essere di grande auspicio, perché con la curva nuova essi non esiteranno a renderla uno spettacolo nello spettacolo, magari presentando ogni domenica casalinga una coreografia diversa. Il bello deve ancora venire, e per l’Atalanta Bergamasca Calcio questo e altro.