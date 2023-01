La Francia non trasmetterà più le partite dell’Atalanta. Ecco perché

Perché in Francia sono state vietate le trasmissioni delle partite dell’Atalanta? Ecco le motivazioni su questa strana vicenda

Chi dalla Francia è tifoso dell’Atalanta non potrà più vedere le partite. Scherzi a parte? No, bensì una cruda realtà imposta da BeIN Sports che, a partire dal match con la Juve, non trasmetterà più i match della Dea.

Come riportato da L’Equipe, nel mirino c’è lo sponsor ufficiale Plus 500: sospettato dai francesi come un servizio trading finanziario ad altissimo rischio. Il comunicato infatti recita: «A oggi dobbiamo rinunciare a trasmettere le partite dell’Atalanta a seguito di una decisione della DGCCCRF, secondo la quale qualsiasi trasmissione che ritrae uno degli sponsor di questa squadra costituirebbe pubblicità vietata di prodotti finanziari rischiosi».