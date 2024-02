LaLiga, passo falso del Girona: il Real Madrid può provare la fuga

LaLiga: il Girona pareggia con la Real Sociedad: il Real Madrid domani nel derby contro l’Atletico può provare la fuga

Passo falso del Girona, che perde contatto con la vetta de LaLiga. La squadra rivelazione del campionato spagnolo pareggia 0-0 contro la Real Sociedad, con una rete annullata dal VAR ad Herrera per fuorigioco.

La squadra di Michel così va a 56 punti, uno in meno del Real Madrid: le Merengues domani sera dovranno giocare nel derby contro l’Atletico e in caso di vittoria la squadra di Ancelotti potrebbe così provare la prima fuga di stagione. La prossima settimana ci sarà lo scontro poi tra le due squadre, ma il Girona non avrà a disposizione nè Herrera che il tecnico Michel, entrambi squalificati.