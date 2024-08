Laporte ha nostalgia dell'Europa: pressioni all'Al-Nassr per partire

Aymeric Laporte vuole tornare in Europa dopo un anno di Arabia Saudita: lo cerca il Real Madrid e spinge per la rescissione con l’Al-Nassr

Aymeric Laporte, dopo un anno di Arabia Saudita e dopo l’Europeo vinto ha iniziato a sentire nostalgia del calcio europeo. Come riportato da Sport, sul difensore campione d’Europa ci sarebbe infatti l’interesse del Real Madrid.

Per questo motivo il difensore sta facendo pressione all’Al-Nassr, squadra in cui milita attualmente, per svincolarsi, rinunciando a 48 milioni. Il portale saudita Al Yaum ha parlato di una riunione tra il direttore sportivo Fernando Hierro, l’allenatore Luis Castro e il presidente Al-Muhaidibper per decidere il da farsi.