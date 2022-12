L’Atletico Madrid chiede 140 milioni per Joao Felix: la situazione

Joao Felix ha ormai rotto con l’Atletico Madrid ed è sul mercato da diverse settimane. Il club spagnolo chiede circa 140 milioni

Joao Felix ha ormai rotto con l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Relevo, il giocatore è sul mercato da diverse settimane e il club spagnolo chiederebbe circa 140 milioni di euro.

Per il giocatore per ora si sarebbe fatto avanti il PSG, ma non solo: anche Chelsea, Bayern Monaco, Manchester United e Arsenal avrebbero fatto sondaggi per il portoghese.