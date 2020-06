Lautaro Martinez Barcellona: pagamento della clausola grazie a un fondo?

Il Barcellona e Lautaro Martinez. Pronto l’assalto definitivo: catalani pronti a pagare la clausola all’Inter

Il Barcellona vuole Lautaro Martinez, non è un mistero. Piero Ausilio nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio importante ai catalani e agli altri grandi club interessati: chi lo vuole dovrà pagare la clausola da 111 milioni di euro.

Secondo La Repubblica, non sembrano esserci margini di trattativa e il Barça avrebbe trovato un fondo disponibile a finanziare l’acquisto dell’argentino, versando i 111 milioni di euro previsti nelle casse dell’Inter, in attesa poi di alcune cessioni per sistemare il bilancio.