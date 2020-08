Lautaro Martinez è il giocatore della settimana dell’Europa League

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è stato eletto dall’Uefa come il giocatore della settimana dell’Europa League

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, è stato eletto dall’Uefa come il giocatore della settimana dell’Europa League. L’argentino ha infatti segnato una doppietta nella semifinale vinta ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk.

Lautaro Martinez è risultato decisivo nel match contro gli ucraini dopo che non era ancora andato in rete in questa edizione dell’Europa League. L’attaccante ha inoltre saputo di diventare padre per la prima volta dopo la partita contro il Bayer Leverkusen. Un periodo sicuramente positivo per lui.