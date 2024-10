Lautaro Martinez, NOVITA’ sulle condizioni del capitano dell’Inter. LE ULTIME

Lautaro Martinez, NOVITA’ sul capitano dell’Inter dopo la Stella Rossa. Le condizioni dell’attaccante argentino

Sospiro di sollievo per l’Inter e i suoi tifosi: Lautaro Martinez, che aveva accusato un piccolo fastidio con la Stella Rossa in Champions League, sta bene.

Come riporta Sky Sport il capitano dell’Inter è sceso regolarmente in campo quest’oggi per allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra. Già Inzaghi nella conferenza stampa post partita di ieri aveva rassicurato tutti sulle condizioni dell’attaccante.