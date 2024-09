Lautaro Martinez, possibile STOP per lui contro il Monza? Inzaghi ci PENSA: le ULTIME in casa nerazzurra

Lautaro Martinez, possibile STOP per l’attaccante argentino contro il Monza? Inzaghi ci PENSA: le ULTIMISSIME in casa nerazzurra

Mancano pochi giorni al match di campionato tra Monza ed Inter, sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi è al lavoro per preparare al meglio l’impegno contro gli uomini di Nesta. Tra i protagonisti nerazzurri potrebbe non avere dall’inizio, il capitano, Lautaro Martinez.

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico starebbe pensando ad un turno di riposo per l’argentino, visti anche gli impegni ravvicinati contro Manchester City in Champions League e Milan in campionato. L’attaccante quindi potrebbe partire inizialmente dalla panchina.