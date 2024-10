Lautaro Martinez sicuro: «Il record di gol vale tanto, devo continuare a lavorare. Pallone d’Oro? Ho parlato tanto con Messi e…»

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato così dopo il suo gol e la vittoria ottenuta contro la Roma in Serie A

Al termine del match di Serie A Roma Inter, Lautaro Martinez si è espresso così ai microfoni di Dazn.

133 GOL CON L’INTER, MIGLIOR MARCATORE STRANIERO DELLA STORIA DEL CLUB – «Vuol dire tanto. Come dico sempre, da quando sono arrivato mi hanno trattato come se fossi nato qui. Devo continuare a lavorare, oggi abbiamo trovato di fronte una squadra molto forte. Con le difficoltà che abbiamo avuto e i cambi del primo tempo oggi si doveva vedere la squadra e si è visto. Dobbiamo continuare così, martedì un impegno importante e poi il derby d’Italia».

IL MIO GOL PREFERITO? – «Rimango con il primo, che ha aperto tutto questo. Quello contro il Cagliari, il primo di testa fatto a San Siro».

SE HO PARLATO CON MESSI DEL PALLONE D’ORO? – «Abbiamo parlato tanto in Nazionale, non abbiamo neanche parlato di questo premio. Contento del momento che stiamo vivendo in nazionale e del suo ritorno».

ORGOGLIOSO DELLA NOMINATION AL PALLONE D’ORO? – «Tantissimo perché uno lavora sempre per il meglio della squadra, ma anche i premi individuali vogliono dire tanto. Penso prima alla squadra, se arriva il premio individuale è merito della squadra e del tifosi».

SE MI TOCCA OFFRIRE UNA CENA AI COMPAGNI? – «E’ da tre anni che sto offrendo io, sempre. Ma non ci sono problemi, siamo un grande gruppo. Ognuno lavora per alzare il livello. Voglio mandare un messaggio a mia mamma e ad Agustina, che oggi è il giorno della mamma in Argentina. Questo premio è per loro».

