Zanetti sul RINNOVO di Lautaro Martinez: «Non avevo dubbi che FIRMASSE ancora con l’Inter»

Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, ha parlato del futuro dell’Inter e dei suoi ricordi nerazzurri a Calciomercato.com: nel mezzo anche il rinnovo di Lautaro Martinez in questa sessione di calciomercato.

LAUTARO – «Non ho mai avuto il dubbio perché conosco bene Lautaro e so che insieme alla sua famiglia sta tanto bene a Milano, dove è amatissimo dai tifosi. Poi esistono le trattative e ci può stare che ognuno abbia le proprie pretese, ma poi in definitiva si rientra a casa e si riflette sempre sulla cosa più giusta da fare e io sono sempre stato convinto che Lautaro prendesse la strada corretta, riflettendo anche sugli sforzi che ha fatto l’Inter per potergli proporre questo contratto. Così è stato, si è arrivati a un accordo e siamo contenti tutti, l’Inter, Lautaro e i tifosi. Adesso bisogna solo guardare al futuro. Migliori cannonieri? Lautaro ha tutti i presupposti per arrivarci, poi lo sappiamo, nel calcio è difficile fare certe previsioni, ma se continua così non ho alcun dubbio sul fatto che possa farcela»

RICORDI – «Mi tornano in mente tanti momenti trascorsi insieme a questi grandi campioni. È bello ritrovarsi con colleghi, amici ed ex compagni che hanno fatto parte della mia storia calcistica. E poi è attesa tantissima gente, ci sarà lo stadio pieno, questa è un’atmosfera che a noi piace e che ci fa tornare indietro con il tempo. Mi viene in mente l’epoca con Mancini, che è quella in cui abbiamo iniziato a vincere e poi quella del Triplete e alla fine c’erano Samuel, Cambiasso, Milito. E poi già che ci siamo mettiamo però anche l’allenatore, Helenio Herrera, l’allenatore della Grande Inter, che non è poco, visto il peso che ha avuto nella storia dell’Inter»

RIMPIANTI – «Non è facile perché ho giocato veramente con tantissimi campioni ma con Lothar Matthäus di sicuro, avrei desiderato di giocare con lui per quella sua maniera di interpretare il calcio. Poi dico Ryan Giggs, ho sempre avuto per lui tantissima ammirazione e credo che valga per entrambi visto che ogni volta che ci incontriamo ci abbracciamo e ricordiamo spesso le nostre sfide. Poi faccio il nome di un calciatore con cui ho giocato, ma non mi è bastato. Avrei voluto giocare di più con Roberto Baggio perché oltre a essere un grande amico, ritengo sia stato qualcosa di straordinario dentro e fuori dal campo»

MORATTI – «Dopo la mia presentazione in Terrazza Martini ci portarono nel suo ufficio e ce lo presentarono. Rimasi colpito dalla sua umanità, per la prima volta iniziai a capire che stavo entrando in un grande club come l’Inter ma soprattutto che stavo entrando in una grande famiglia per i grandi valori che sapeva trasmettere lui»

CALCIO DI OGGI – «Questo sport è cambiato tantissimo con la tecnologia, adesso è un altro tipo di calcio, ma credo anche che l’essenza non cambierà mai e calciatori che giocavano allora potrebbero farlo adesso e viceversa. L’importante è la passione per questo sport e il modo in cui si trasmettono i valori che il calcio insegna»

OBIETTIVI – «Sarà un campionato difficile ed equilibrato, ci sarà da difendere il ventesimo scudetto con la consapevolezza di essere forti e di voler fare di tutto per continuare a vincere ancora. Lavoreremo come in tutti questi anni per essere competitivi e arrivare fino in fondo»

NUOVI ACQUISTI – «Ho seguito tanto Zielinski perché mi piace molto come centrocampista e credo che ci possa dare una grande mano».