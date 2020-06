Lazio, accertamenti per Cataldi: l’esito dei controlli in serata

Come riportato sul profilo Twitter della Lazio, Danilo Cataldi si è recato nella clinica Paideia per gli accertamenti

Dopo il fastidio al polpaccio riportato durante il match contro l’Atalanta di ieri sera che lo ha costretto ad uscire dal campo, il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, si è recato alla clinica Paideia per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Il mister Simone Inzaghi si augura ovviamente che non si tratti di un infortunio serio per il proprio giocatore in un periodo fitto di impegni. In serata sono attesi i risultati degli accertamenti.