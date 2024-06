CLAMOROSO Lazio, CONTATTO per Allegri dopo l’addio di Tudor: la trattativa può DECOLLARE

Le ultime sul contatto tra la Lazio e Massimiliano Allegri per il ruolo di nuovo allenatore dopo l’addio di Tudor

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di SportItalia, ci sarebbe una clamorosa ipotesi per il nuovo allenatore della Lazio dopo l’addio di Igor Tudor. Nelle ultime ore la società biancoceleste avrebbe infatti contatto Massimiliano Allegri per capire l’eventuale disponibilità dell’ormai ex Juve.

Una traccia che dovrà essere seguita nelle prossime ore, quando potrebbe arrivare la risposta di Allegri a Lotito.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIO NEWS 24