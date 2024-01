Lazio, quante assenze per Sarri in vista del Napoli - Calcio News 24

La Lazio contro il Napoli avrà diverse assenze, due delle quali molto pesanti in vista del prossimo match di Serie A

Per Sarri un attacco da reinventare perché non ci saranno nella gara dell’Olimpico ne Zaccagni e ne Immobile, entrambi ammoniti nella gara di Supercoppa contro l’Inter e squalificati. Potrebbe finire in panchina Luis Alberto, ennesimo caso in casa biancoceleste dopo il brutto ingresso contro i nerazzurri. In avanti Castellanos rientra e si prende una maglia da titolare.