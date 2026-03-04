Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Lazio News

Lazio Atalanta Coppa Italia LIVE: squadre in campo, è iniziata la semifinale d’andata

Published

42 minuti ago

on

By

Zalewski Lazio Atalanta

Lazio Atalanta Coppa Italia LIVE: sintesi, risultato e tabellino. Segui la semifinale del trofeo nazionale su Calcionews24

La Lazio e l’Atalanta si affrontano questa sera alle 21:00 allo stadio Olimpico, con il signor Manganiello della sezione di Pinerolo designato alla direzione di gara. La squadra di Maurizio Sarri incrocia quella di Raffaele Palladino nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2025‑2026, un incrocio che promette intensità e ritmo alto. CalcioNews24 seguirà il match in tempo reale.

SEGUI IL LIVE DI LAZIO ATALANTA QUI

Formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Motta, Hysaj, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. Allenatore: Maurizio Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. A disposizione: Sportiello, Ahanor, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Kossounou, Musah, Rossi, Vavassori, Scamacca, Sulemana. Allenatore: Raffaele Palladino.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero10 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti Spalletti
Serie A1 ora ago

Spalletti Da Vinci e il duetto clamoroso, l’esonero di Filipe Luis e l’emozionante ricordo di Astori. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Dal duetto tra Spalletti e Da Vinci all’esonero di Filipe Luis fino al toccante omaggio ad Astori: le contro pagelle...
Change privacy settings
×