Lazio Atalanta Coppa Italia LIVE: squadre in campo, è iniziata la semifinale d’andata
Lazio Atalanta Coppa Italia LIVE: sintesi, risultato e tabellino. Segui la semifinale del trofeo nazionale su Calcionews24
La Lazio e l’Atalanta si affrontano questa sera alle 21:00 allo stadio Olimpico, con il signor Manganiello della sezione di Pinerolo designato alla direzione di gara. La squadra di Maurizio Sarri incrocia quella di Raffaele Palladino nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2025‑2026, un incrocio che promette intensità e ritmo alto. CalcioNews24 seguirà il match in tempo reale.
Formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Motta, Hysaj, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. Allenatore: Maurizio Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. A disposizione: Sportiello, Ahanor, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Kossounou, Musah, Rossi, Vavassori, Scamacca, Sulemana. Allenatore: Raffaele Palladino.
