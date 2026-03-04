Connect with us
Atalanta, Percassi nel pre gara: «Mercoledì scorso è stata una serata unica, stasera dovremo essere la miglior Atalanta»

43 minuti ago

Atalanta, Percassi: «Mercoledì scorso è stata una serata unica, stasera dovremo essere la miglior Atalanta». Le parole a Mediaset

Percassi, presidente dell’Atalanta, è intervenuto nel pre‑partita della semifinale d’andata di Coppa Italia 2025‑2026 contro la Lazio, soffermandosi su attese, clima e ambizioni nerazzurre. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di Mediaset.

LAZIO – «Ovviamente mercoledì scorso è stata una serata unica, stasera dovremo essere la miglior Atalanta. È il primo tempo di un secondo che poi si vedrà a Bergamo. La stagione? Diciamo che dopo un cambio decennale era normale avere delle difficoltà, nonostante queste posso solo ringraziare Jurić, che non ha avuto tanti giocatori importanti. Palladino ha portato entusiasmo con il suo staff, e la squadra ha risposto bene.».

PERCORSO – «E ovviamente oggi essere qui è qualcosa che ci rende orgogliosi ma siamo nel mezzo del campionato e della Champions dove non puoi pensare di aver raggiunto qualcosa, consapevoli quindi che la strada è ancora molto lunga».

