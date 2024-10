Lazio, Ballotta: «Stasera con la Juve mi aspetto questa partita»

L’ex portiere della Lazio è intervenuto in esclusiva per Juventusnews24 parlando proprio del match tra biancocelesti e bianconeri

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 in vista del match dell’Allianz Stadium tra la Juventus e i biancocelesti. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

PARTITA – «Sarà una partita molto importante visto il momento che sta attraversando la Lazio. La Juventus – nonostante l’ultimo pareggio casalingo – ha iniziato bene il campionato. Credo che sarà un bel match».

PUNTI DEBOLI LAZIO – «Adesso non ha molti punti deboli; inizialmente, invece, vedevo qualche titubanza. Tutti stanno remando dalla stessa parte con Baroni che sta svolgendo un ottimo lavoro».

PUNTI FORZA LAZIO – «Dico sempre la squadra. Dia e Castellanos sono dei giocatori che possono fare la differenza: al momento Baroni ha in mano una squadra che va a mille».