Lazio-Bonucci, blitz di Lotito. Le ultime

La Lazio è alla ricerca di un difensore d’esperienza per la difesa e la richiesta di Sarri sarebbe quella di Leonardo Bonucci.

Il difensore della Juventus è davanti a un bivio perché sul tavolo ha anche una proposta da parte dell’Union Berlino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lotito potrebbe fare un blitz importante per il centrale bianconero e convincerlo a restare in Italia, anche se per il momento non sarebbe una priorità visto le situazioni Pellegrini-Rovella.