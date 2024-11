Lazio, nuovo obiettivo a centrocampo: Fabiani vola in Bulgaria per vederlo di persona

Lazio, il direttore sportivo Fabiani a breve andrà in Bulgaria per osservare il nuovo obiettivo dei biancocelesti a centrocampo

Nuovo obiettivo per il Calciomercato della Lazio: il ds Fabiani infatti, come riportato dal portale inglese Transferfeed, andrà in prima persona in Bulgaria per osservare da vicino un centrocampista del CSKA Sofia. Ecco quanto riportato dal portale.

«Il direttore sportivo della Lazio Fabiani assisterà alla partita tra CSKA Sofia e Ludogorets. L’ipotesi è che l’interesse del club sia rivolto al centrocampista del CSKA Sofia, James Eto’o».