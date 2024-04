Lazio, il futuro di Kamada si decide con 100€: la curiosa clausola

Curiosa clausola circa il rinnovo di Daichi Kamada, centrocampista giapponese della Lazio arrivato dal Francoforte

L’ambiente di Daichi Kamada alla Lazio non è andato come previsto. Con Tudor sta trovando sicuramente più spazio rispetto alla gestione Sarri, nella speranza per il giapponese e per i biancocelesti che la prossima stagione possa essere migliore.

Come ci spiega Fabrizio Romano, il suo futuro verrà deciso nelle prossime settimane dallo stesso ex Francoforte attraversa una clausola specifica: se il giocatore dovesse pagare 100€ entro fine maggio, la Lazio rinnoverà il suo contratto fin oa giugno 2027. Altrimenti Kamada può lasciare la Capitale a zero.