Lazio, Cancellieri può essere il vice Immobile: le sue qualità stupiscono Sarri

Cancellieri stupisce tutti nel ritiro di Auronzo di Cadore: per Sarri può essere il vice Immobile per la prossima stagione

In casa Lazio chi sta stupendo tutti per le sue qualità è senza dubbio Matteo Cancellieri. Arrivato dall’Hellas Verona in questa sessione di mercato estiva, ci sta mettendo poco a convincere Sarri e la Lazio delle sue qualità.

Provato anche come falso nove e vice Immobile, Sarri ne è rimasto stupito dalla predisposizione ai movimenti del ruolo del classe 2000. I biancocelesti potrebbero dunque tenere lui come opzione vice Immobile e utilizzare i soldi per effettuare colpi in altri reparti. Lo scrive il Corriere dello Sport.