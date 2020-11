Lazio, caso tamponi: la Procura prosegue le indagini. Le ultime

La Procura della FIGC indaga su eventuali violazioni del protocollo da parte della Lazio dopo i casi di positività riscontrati dalla UEFA

La Procura della FIGC indaga su eventuali violazioni del protocollo da parte della Lazio dopo i casi di positività riscontrati dalla UEFA. Invece di essere subito posti in isolamento, Immobile, Leiva e Strakosha avevano disputato la partitella con il gruppo.

Il club biancoceleste pensava si trattasse di falsi positivi, ma così non è stato. La Lazio, inoltre, non ha comunicato nulla all’Asl Roma 1 perché, secondo i propri tamponi, non c’era nessun caso di contagio.