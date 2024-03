Lazio Castellanos: «Una vittoria per noi e per tutti i tifosi» - Calcio News 24

Le parole di Taty Castellanos, attaccante della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Frosinone

Taty Castellanos ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

«Questa partita era da vincere per noi e per tutti i tifosi. Questa è la forza della squadra. Sono felice per il gol. Mentalmente la vittoria serviva per la testa di questa squadra. Siamo felici. La squadra ha dato il massimo fino all’ultimo minuto, contenti per questa partita contro una bella squadra come il Frosinone. Ripartiamo da qui».

