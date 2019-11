Lazio-Cluj streaming e probabili formazioni: dove vederla

Lazio-Cluj streaming e probabili formazioni: i biancocelesti sfidano i rumeni nella 5ª giornata del Gruppo E di Europa League

Situazione disperata per la Lazio di Simone Inzaghi nella 5ª giornata del Gruppo E di Europa League. I laziali sono infatti al terzo posto dopo le prime 4 gare con 3 punti e un distacco di ben 6 lunghezze dal Cluj di Dan Petrescu, secondo in graduatoria e avversario di giornata dell’Aquila. I biancocelesti inseguono una vittoria, possibilmente con tanti goal di scarto per ribaltare il k.o. dell’andata e mettersi in vantaggio negli scontri diretti, per poi giocarsi tutto nell’ultimo turno contro il Rennes fanalino di coda in Francia. Lazio-Cluj: la partita si giocherà giovedì 28 novembre 2019 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Nonostante ai biancocelesti serva l’impresa per centrare il passaggio del turno, Inzaghi sembra orientato ad attuare un robusto turnover, inserendo ben 7 riserve nell’undici titolare. Fra i pali spazio dunque al dodicesimo Proto, in difesa a Bastos e Vavro accanto ad Acerbi, a centrocampo a Parolo, Cataldi, Valon Berisha e Jony, in attacco al baby Adekanye (Caicedo è acciaccato) in coppia con ‘El Tucu’ Correa. Petrescu dovrebbe invece schierare i suoi con un prudente 5-3-2, con Lacina-Traoré e Omraní di punta.

La sfida di Europa League Lazio-Cluj sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita Lazio-Cluj andrà inoltre in onda in chiaro su TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre e 121 del satellite. Tifosi e appassionati potranno seguirla in chiaro anche in diretta streaming sul sito web ufficiale dell’emittente. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Lazio-Cluj

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 28 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: TV8, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sito TV8 – Sky Go – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Ali Palabiyik (Turchia)



Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Correa. All. S. Inzaghi

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Susic, Burca, Boli, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; L. Traoré, Omraní. All. Petrescu

