Lazio, slitta la conferenza stampa di Tudor: la motivazione

Salta ancora la conferenza stampa di presentazione di Tudor alla Lazio: ecco quando andrà in scena ufficialmente

Igor Tudor è diventato il nuovo allenatore della Lazio lo scorso martedì, prendendo il posto di Maurizio Sarri. La conferenza stampa di presentazione però deve ancora essere fissata in maniera ufficiale.

Era data per domani, venerdì 22 marzo, ma l’appuntamento con ogni probabilità salterà per via degli impegni in Senato del Presidente Claudio Lotito. Più fattibile invece sabato 23 marzo.