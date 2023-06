Lazio, dall’Arabia Saudita una super offerta per Luis Alberto: i dettagli

Una squadra araba avrebbe offerto a Luis Alberto un contratto di 5 anni ad almeno 30 milioni di euro complessivi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club del medio oriente avrebbe pronti anche 15 milioni di euro per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Claudio Lotito al momento fa muro, ma lo spagnolo per restare in biancoceleste chiede il rinnovo di contratto alle stesse cifre del suo compagno Immobile, ovvero 4 milioni più bonus.