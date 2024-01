Lazio, Fabiani: «Mercato ancora aperto, ma a una condizione»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sulle mosse di mercato del club biancoceleste. I dettagli

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato al Corriere dello Sport direttamente da Formello.

PAROLE – «Lo dico da mesi, non da ora. Il mercato non dorme mai, valutiamo tutto, ma l’organico costruito in estate è completo. Se capita l’occasione giusta e funzionale non ci tiriamo indietro, ma penso sia complicato nelle ultime 48 ore. Ci può interessare solo un giovane di qualità e di talento da mettere dentro senza cessioni».

