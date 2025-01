Fiorentina, Cataldi in dubbio per la gara dell’Olimpico contro la Lazio: le ultimissime

Fiorentina, Danilo Cataldi è in dubbio per la partita dell’Olimpico contro la Lazio: le ultimissime sull’ex biancoceleste

All’Olimpico domenica sera per la 22a giornata di Serie A, scenderanno in campo Lazio e Fiorentina: una partita particolare soprattutto per l’ex centrocampista Danilo Cataldi. Dopo il difficile addio ai biancocelesti la scorsa estate rischia di essere rimandato il suo ritorno a Roma (sponda biancoceleste), almeno per il momento.

Il centrocampista ex Lazio, infatti è alle prese con alcuni problemi fisici a livello muscolare: secondo quanto riportato da TMW, il giocatore oggi non si è allenato con il gruppo, facendo invece solo del lavoro differenziato, lasciando il Viola Park prima della sessione di allenamento odierna.