Lazio, futuro in bilico per Tare: tutto dipenderà dall’Europa

Il rapporto tra la Lazio e il d.s. Tare potrebbe interrompersi al termine della stagione. La qualificazione in Europa l’ago della bilancia

Il futuro alla Lazio di Igli Tare resta in bilico. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola infatti, a fine stagione Claudio Lotito non rifletterà solo sulla posizione di Sarri, legato ai biancocelesti fino al 2023 ma con una una clausola esercitabile entro maggio grazie alla quale liberarsi in caso di chiamata di un top club estero, ma anche su quella del DS.

Anche l’ex centravanti ha un contratto in essere fino al 2023 ma la gestione degli ultimi mercati non è piaciuto al presidente: in caso di mancato piazzamento europeo la separazione non sarebbe utopia.

