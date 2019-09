Lazio Genoa: quali sono i pericoli per Inzaghi

Cosa rischia la Lazio di Inzaghi contro il Genoa. E’ un match con diverse incognite dal punto di vista tattico

La sfida contro il Genoa presenta diverse incognite tattiche per la Lazio di Inzaghi. I biancocelesti sono una squadra che tende ad allungarsi, anche a causa dei parecchi giocatori offensivi presenti sulla trequarti avversaria.

Il Genoa ama attaccare velocemente, tenendo le punte alte (senza compiti gravosi in fase di non possesso) per poter velocemente verticalizzare su di loro. La Lazio dovrà quindi fare attenzione nelle marcature preventive. Il rischio è di esporre troppo facilmente i difensori agli uno contro uno, con Koaumé soprattutto che potrebbe esaltarsi.