Lazio, Giordano: «Col Venezia vinto ma non convinto, ecco perchè»

L’ex attaccante biancoceleste Giordano ha analizzato la vittoria della Lazio contro il Venezia. Le sue parole

Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha analizzato la vittoria della Lazio per 1-0 contro il Venezia.

L’ANALISI – «Non sempre si può vincere giocando stile Cagliari. Dopo la rete fatta i tre punti erano in cassaforte. Il Venezia è stato rinunciatario. La Lazio ha vinto, non convinto, ma in questo momento contano i risultati, conta vincere anche le partite sporche. Per fare una grande partita bisogna essere in due e ieri c’era solo la Lazio».