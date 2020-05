Lazio, il punto sugli infortunati: stop cautelativo per Correa, tutto ok per Leiva

La Lazio oggi si è ritrovata a Formello per una seduta di allenamento e partitella finale: ecco il punto sugli infortunati

La Lazio si è ritrovata a Formello per una seduta di allenamento. Assenti alla seduta i soliti infortunati e Adekanye, che ieri si è sforzato parecchio. Chi invece scalpita è Lucas Leiva: il brasiliano, durante le prove tattiche, viene utilizzato come jolly e sembra stia recuperando bene dall’infortunio. Il centrocampista ha poi preso il posto di Correa, fermato per precauzione dato che ora non si possono correre rischi di alcun tipo.

INFERMERIA – Strakosha può rientrare in gruppo tra una settimana, mentre Vavro ha bisogno ancora di tempo per smaltire l’affaticamento muscolare. Lulic e Proto rientreranno in Italia il 3 giugno, quando non sarà più necessaria la quarantena preventiva per chi rientra dall’estero.