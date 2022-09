Lazio, Immobile continua a segnare: ora insegue Mbappé in una speciale classifica

Il bomber e leader della Lazio Immobile continua a segnare e ora insegue Mbappé in una speciale classifica

Serata speciale quella di domani Ciro Immobile. Non solo per il big match contro il Napoli, utile per riscattare il pari beffa contro la Sampdoria, ma anche perché l’attaccante riceverà nel suo Olimpico il premio Paolo Rossi, il riconoscimento intitolato all’indimenticato bomber e consegnato al vincitore della classifica cannonieri della scorsa stagione.

Immobile vuole ripetersi anche quest’anno laureandosi re dei bomber per la quinta volta in carriera e nel frattempo insegue Mbappé. Nel 2022 infatti solo il fuoriclasse francese ha segnato più di Ciro in trasferta (11 gol a 10). Il numero 17 non ha nessuna intenzione di fermarsi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24