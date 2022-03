Lazio, Immobile: «Proveremo a sensibilizzare le persone alla pace»

Il bomber della Lazio Immobile ha parlato in Campidoglio in vista del derby

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato a margine della sua visita in Campidoglio per lanciare un messaggio di pace assieme alla Roma.

LE PAROLE – «Ringrazio il sindaco Gualtieri per averci accolto in casa sua. Abbiamo grandi responsabilità e lo faremo in una partita molto importante che verrà vista praticamente in tutto il mondo. Proveremo a sensibilizzare ancora di più le persone sulla pace. Avremo questa responsabilità in campo, segnalata con questa maglia che indosseremo con orgoglio. Speriamo sia un bello spettacolo».