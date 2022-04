Lazio, Immobile non si ferma: un gol con lo Spezia per un altro record

L’attaccante della Lazio Immobile non vuole fermarsi. Un gol allo Spezia gli regalerebbe l’ennesimo record personale

Maurizio Sarri ripartirà come al solito da Ciro Immobile nella gara di questa sera contro lo Spezia, una sfida fondamentale per tenere dietro Fiorentina e Atalanta e continuare l’inseguimento alla Roma quinta. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il numero 17 biancoceleste, oltre a consolidare la sua leadership in vetta alla classifica dei capo-cannonieri (26 i centri per lui al momento), vuole firmare l’ennesimo record.

Immobile, fermo a quota 149 reti con la Lazio, è ad un solo gol da Hamrin che con la Fiorentina ne segnò 150 con lo stesso club. Al primo posto di questa speciale classifica c’è Totti con ben 250 gol. Lo spera Sarri e tutto il popolo laziale: la sesta qualificazione consecutiva all’Europa dovrà necessariamente passare ancora una volta da Ciro Immobile.

