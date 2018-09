Lazio incubo big: tre sconfitte su tre contro le grandi

La Lazio non riesce a vincere contro le grandi: nei primi tre match contro le big, i biancocelesti hanno incassato altrettante sconfitte

Torna la paura in casa Lazio per la terza sconfitta stagionale in campionato dopo sette gare disputate. I biancocelesti interrompono una striscia positiva di quattro vittorie dopo le due sconfitte nelle prime due gare di Serie A. L’impressione è che la squadra di Inzaghi non riesca ad emergere contro le grandi, dato che i tre KO sino ad ora sono giunti contro Napoli, Juventus e Roma, mentre contro squadre considerate sulla carta sicuramente più abbordabili, i biancocelesti non hanno sbagliato. Di fronte a Frosinone, Empoli, Genoa ed Udinese, difatti, gli uomini di Inzaghi hanno risposto bene portando a casa 12 punti. Il confronto con l’anno scorso è inevitabile dato che nelle prime giornate, la Lazio aveva battuto prima il Milan per 4-1 e poi in casa la Juventus, espugnando l’Allianz Stadium, missione riuscita solo a pochi. Rispetto alla scorsa stagione, inoltre, mancano ben 4 punti all’appello dopo sette giornate.

Le Aquile adesso se vogliono conquistare una posizione di alta classifica al termine della stagione dovranno effettuare un salto di qualità in modo da competere anche negli scontri diretti contro le dirette avversarie. Questi scontri, difatti, possono rivelarsi determinanti alla bandiera a scacchi soprattutto per la conquista di un pass per le competizioni europee. La svolta dovrà arrivare già domenica contro la Fiorentina e soprattutto dopo la sosta quando allo stadio Olimpico sbarcherà l’Inter.