Lazio, il saluto di Felipe Anderson: «Sarò sempre uno di voi»

Le parole di Felipe Anderson all’addio del brasiliano alla Lazio davanti ai tifosi biancocelesti allo Stadio Olimpico

Grande commozione per Felipe Anderson dopo Lazio Sassuolo. Il brasiliano ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi dopo la sua ultima gara in biancoceleste, prima di scoppiare in un comprensibile pianto.

LE PAROLE – «Ragazzi, voglio ringraziarvi. Dal primo giorno mi avete accolto non solo come calciatore ma come ragazzo e ora sono un uomo. Al di là del calcio mi avete dato di più. Sarò sempre laziale. Forza Lazio sempre».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM