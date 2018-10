Lazio-Inter, Brozovic lo fa di nuovo: “coccodrillo” dietro la barriera – VIDEO

Lazio-Inter, Brozovic lo fa di nuovo: un altro “coccodrillo” dietro la barriera dopo quello del Camp Nou – VIDEO

Ancora Brozovic. Dopo quello del Camp Nou contro il Barcellona in Champions League, mercoledì sera, un nuovo “coccodrillo“. Ovvero una nuova scivolata alle spalle della propria barriera, a smorzare eventuali conclusioni rasoterra del calciatore avversario su punizione.

Un espediente che in settimana aveva suscitato sorrisi e che Brozo ha ripetuto anche all’Olimpico contro la Lazio. Questa volta il pallone non gli ha sbattuto contro, ma per Handanovic si tratta comunque di… una sicurezza in più su piazzato!