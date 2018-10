Lazio-Inter, top e flop: la doppietta di Icardi e il gol di Brozovic decidono il match! Joao Mario non convince, la Lazio è un fantasma

Lazio-Inter 0-2: ecco i top e i flop dela sfida dell’Olimpico, posticipo della decima giornata di Serie A.

Lazio-Inter: i promossi

BROZOVIC – Il centrocampista dell’Inter segna un gol da applausi sulla fine del primo tempo. Il suo tiro da limite d’area termina in rete all’angolino basso a sinistra e segna di fatto la fine della partita.

ICARDI – L’argentino si rende protagonista con una doppietta micidiale che, mescolando tecnica e qualità, porta l’Inter al secondo posto in classifica a pari punti col Napoli. I suoi gol aprono e chiudono la gara dell’Olimpico. Prestazione ineccepibile, da grande attaccante.

MIRANDA – Perfetta la prestazione del difensore dell’Inter che stasera è stata una vera e propria saracinesca davanti alla porta di Handanovic. Blocca a più riprese Immobile soprattutto nel primo tempo quando tra il 14’ e il 16’ respinge due iniziative chiudendo in corner.

Lazio-Inter: i bocciati

JOAO MARIO – La sorpresa di questa sera dell’Inter non riesce a convincere non riuscendo a trovare la posizione ideale per rendersi utile. Nel finale di primo tempo, quando la Lazio ha concesso più di un’occasione, spreca dei buoni palloni che avrebbero potuto esser giocati meglio.

IMMOBILE – Decisamente fumoso e mai consistente questa sera. Diverse sono le occasioni che riesce a creare, ma non convince e, davanti alla porta dell’Inter, non si rende cinico per insaccare gol. Difficile poi trovarsi davanti un difensore come Miranda che chiude in tutte le occasioni.

LUIZ FELIPE – E’ insieme a Radu uno dei maggiori tra i difensori della Lazio di questa sera. Il difensore della Lazio viene infatti costantemente saltato da Perisic che non solo ha sfiorato il gol, ma, grazie ad una sua intuizione ha messo il segno nel gol del vantaggio dell’Inter.