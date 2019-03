Lazio, Inzaghi: «In corsa per la Champions, ma serve continuità»

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha presentato la sfida contro l’Inter nella consueta conferenza stampa della vigilia

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l’Inter, in programma domenica sera come posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Queste le sue parole: «Sarà una partita molto importante, per la classifica ma anche per la nostra prestazione. Servirà una delle migliori Lazio per dare continuità alle prestazioni, dovremo tenere in mente l’ottima partita che abbiamo fatto in Coppa Italia ma anche quella brutta dell’andata. Per quello che abbiamo fatto vedere abbiamo sicuramente ridotto il gap dalle nostre rivali alla Champions, ma per raggiungere un simile obiettivo ci vorrà continuità, come quella mostrata nelle ultime uscite».

Il tecnico ha poi parlato anche delle condizioni di alcuni singoli: «Leiva sta migliorando, Radu ha provato a recuperare ma non potrà esserci. Marusic ha lavorato bene gli ultimi due giorni, ma valuteremo bene domani se schierarlo o meno. Immobile? Le critiche in Nazionale non l’hanno scalfito. L’ho trovato carico e sereno, si è allenato bene come sempre. Caicedo e Correa anche hanno lavorato bene e potrebbero affiancarlo in gara. Si divideranno le energie nelle prossime tre partite».