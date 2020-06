Lazio, Inzaghi: «Dispiace per la rimonta dell’Atalanta»

Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta subita contro l’Atalanta: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato la sconfitta subita contro l’Atalanta.

SCONFITTA – «La squadra ha impattato bene la partita, potevamo chiudere sul 3-0 perché abbiamo avuto un’occasione clamorosa. Spiace per la rimonta, il primo e il terzo gol erano evitabili e sono da rivedere perché una squadra come la nostra non può prenderli. Sapevamo però contro chi avremmo giocato, loro avevano anche una partita in più. Avevo chiesto di approcciare bene alla gara, non avremmo dovuto prendere il gol di Gosens che all’intervallo non avrebbe dato loro certezze».

INFORTUNI – «Il 3-0 per noi sarebbe stato importantissimo perché eravamo a corto di giocatore e con qualche problema. Luis Alberto non era al massimo e si è sacrificato per 70 minuti, Correa e Cataldi mi hanno chiesto il cambio».

FIORENTINA – «Noi dobbiamo cercare di recuperare energie e giocatori, stasera abbiamo avuto problemi con Cataldi, Correa e Radu, ma c’è grande fiducia per la gara di sabato».