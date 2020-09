Lazio, Inzaghi: «Sono soddisfatto. Ora testa all’Inter»

Simone Inzaghi ha parlato della vittoria ottenuta sul Cagliari: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria ottenuta sul Cagliari.

«La variabile del tempo era importante e l’abbiamo gestita bene, non ci siamo abituati. Bella vittoria su un campo difficile. Sono molto soddisfatto, i ragazzi sono stati bravissimi. Gara molto seria, anche se potevamo fare più gol e chiudere nel primo tempo. Atalanta e Inter? Sappiamo che sono importantissime, recupereremo forze ed energie per fare una grande gara mercoledì. Abbiamo oggettivamente difficoltà numeriche, ma la squadra è matura con grande spirito sacrificio, come Parolo che ha giocato nei tre. Ipotesi continuativa? Sicuramente è solo per l’emergenza, Parolo può fare tutti i ruoli. Marusic e Lazzari sono stati bravissimi, sono contento di loro come di tutti i ragazzi. La vittoria? Me l’aspettavo perché i ragazzi hanno lavorato con concentrazione e serietà».