Lazio, Lotito ANNUNCIA: «A breve TRE COLPI, poi lo stadio. Protesta? Nessun comunicato»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto per chiarire la situazione in casa biancoceleste in questi giorni di proteste

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero rompendo il ghiaccio in ottica calciomercato e parlando sia della questione stadio che della protesta da parte dei tifosi.

PAROLE – «Se tutto andrà bene centrerò 3 colpi subito. Per lo stadio stiamo ultimando le verifiche, non manca molto. Sulla protesta non c’è un comunicato firmato, non sono state chieste le autorizzazioni alla questura. Attenzione a istigare l’odio».