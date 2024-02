Lazio, Lotito chiude il mercato: «Non ha senso aggiungere adesso»

Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sulle mosse di mercato del club biancoceleste. I dettagli

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero del calciomercato dei biancocelesti.

PAROLE – «Abbiamo valutato attentamente se comprare qualcuno, ci abbiamo anche pensato, ma non ha senso aggiungere tasselli, che poi avrebbero pure bisogno di ambientamento. Non vogliamo alterare gli equilibri dello spogliatoio. Ora torneranno tutti, anche Immobile al top. Basic era già fuori dal progetto, non è stato ceduto nessuno, così siamo competitivi per la Champions. E turbare certe gerarchie è peggio. Anche il tecnico è d’accordo».

