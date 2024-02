Lazio, Lotito: «Sarri si assuma le sue responsabilità»

Il patron dei biancocelesti ci ha tenuto a difendere il mercato fatto, chiedendo al tecnico meno scuse e alibi

In casa Lazio sembrava migliorata la situazione dopo il successo europeo contro il Bayern Monaco, ma le sconfitte contro Bologna e Fiorentina in meno di dieci giorni hanno complicato una situazione già di per sé difficile.

L’ambiente è teso, in particolar modo per i continui botta e risposto di Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Secondo Il Messaggero, il numero uno della Lazio ha parlato senza peli sulla lingua circa il momento dei capitolini attraverso una dichiarazione non ufficiale raccolta proprio da Il Messaggero.

LOTITO – «La rosa è forte e competitiva, Sarri si assuma le sue responsabilità insieme alla squadra, invece di trovare sempre alibi. Il mercato non c’entra nulla con il ko di Firenze e gli altri nove. A fine stagione faremo un bilancio definitivo»