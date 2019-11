Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è convinto che la sua squadra possa espugnare San Siro contro il Milan

La Lazio non vince a San Siro contro il Milan dal lontano 1989. Lucas Leiva crede che i biancocelesti questa sera possano puntare ai tre punti. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«E’ una grande chance per noi per continuare a fare punti, ci sono tante squadre con gli stessi punti. Il Milan in casa è sempre forte, ma abbiamo qualità per vincere oggi».